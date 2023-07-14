İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı tarihi eserlerin ülke içinde kayıtsız yer değiştirmesi ve ikinci kişilere satılması sonucu yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Adreslerdeki aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 4 bin 233 gümüş ve bronz sikke, ok ucu ile 15'inci ve 16'ncı yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan İncil ve İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi.