İstanbul’da tehlikeli sıcaklık: Meteoroloji mühendisleri odası'ndan 'Termal Şok' uyarısı
Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse’den aşırı sıcaklar için önemli uyarı geldi. Köse, “Bugün İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 dereceye ulaştı, termal şok riski bulunuyor” dedi.
Afrika kökenli sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkili olurken, İstanbul’da tehlikeli boyutlara ulaştı. Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 56 dereceye çıktığını açıkladı.
"AŞIRI SICAKLAR TERMAL ŞOKA NEDEN OLABİLİR"
Köse, özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu aşırı sıcaklar termal şoka neden olabilir, vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor” uyarısında bulundu.
Sıcak hava dalgasının Balkanlar üzerinden geldiğini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkisini artırarak devam ettirdiğini söyledi.