İstanbul'da tehlikenin en net fotoğrafı: Tamamen kurudu, kemer ortaya çıktı
İstanbul'da yağışsız geçen yaz mevsimi ve sıcaklar nedeniyle kuruyan Alibey Barajı'nda Mağlova kemeri tamamen gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan Mağlova kemeri, vatandaşların piknik alanı oldu.
İstanbul'a su sağlayan barajların su miktarı yüzde 57 seviyesine kadar geriledi.
Alibey Barajı'nın doluluk oranı İstanbul'daki en düşük seviye olan yüzde 26 seviyelerine kadar geriledi.
Kuraklık nedeniyle Mağlova ve Güzelce su kemerleri tamamen gün yüzüne çıktı.
Havadan çekilen Alibey Barajı üzerinde tamimiyle ortaya çıkan Mağlova Kemeri gölgesinde vatandaşların piknik yapması ilginç görüntüler oluşturdu.
Kış aylarında sular altında olan kısımları kuruyan gölün birçok bölgesinde vatandaşlar arabayla gezdiği çekilen görüntülere yansıdı.
Uzmanlar, yaz aylarında aşırı su tüketiminin barajlardaki su seviyesinde hızla azalma nedenleri arasında olduğunu, bu nedenle tasarruf konusunda vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.