İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam: İşte yeni fiyatlar. Marmaray ve mavi kart ücretleri
İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerinde %10 artış yapıldı. İşte tam bilet, öğrenci, Mavi Kart, taksi ve okul servis ücretlerindeki yeni tarifeler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda, kentin toplu taşıma, taksi ve servis ücretlerinde %10 artış yapılması kararlaştırıldı. AA'nın haberine göre, zam teklifi AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Peki bu karar, günlük hayatımıza, cebimize nasıl yansıyacak?
Yeni güncelleme ile birlikte elektronik tam biletin 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci biletinin 20,50 liradan 22,55 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 593 liradan 653 liraya çıkarılması istendi.
Taksimetre açılış ücreti 65,40 liradan 71,94 liraya, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 210 liradan 230 liraya yükseldi. Mesafe ücreti kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya yükseldi.