  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam: İşte yeni fiyatlar. Marmaray ve mavi kart ücretleri

İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam: İşte yeni fiyatlar. Marmaray ve mavi kart ücretleri

İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerinde %10 artış yapıldı. İşte tam bilet, öğrenci, Mavi Kart, taksi ve okul servis ücretlerindeki yeni tarifeler.

İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam: İşte yeni fiyatlar. Marmaray ve mavi kart ücretleri - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda, kentin toplu taşıma, taksi ve servis ücretlerinde %10 artış yapılması kararlaştırıldı. AA'nın haberine göre, zam teklifi AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Peki bu karar, günlük hayatımıza, cebimize nasıl yansıyacak?

1 | 8
İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam: İşte yeni fiyatlar. Marmaray ve mavi kart ücretleri - Sayfa 2

Yeni güncelleme ile birlikte elektronik tam biletin 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci biletinin 20,50 liradan 22,55 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 593 liradan 653 liraya çıkarılması istendi.

2 | 8
İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam: İşte yeni fiyatlar. Marmaray ve mavi kart ücretleri - Sayfa 3

Taksimetre açılış ücreti 65,40 liradan 71,94 liraya, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 210 liradan 230 liraya yükseldi. Mesafe ücreti kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya çıktı. Okul servis ücretlerinde de 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya yükseldi.

3 | 8
İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam: İşte yeni fiyatlar. Marmaray ve mavi kart ücretleri - Sayfa 4

Öte yandan Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya çıkarılması teklifte yer aldı.

4 | 8