İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam: İşte yeni fiyatlar. Marmaray ve mavi kart ücretleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda, kentin toplu taşıma, taksi ve servis ücretlerinde %10 artış yapılması kararlaştırıldı. AA'nın haberine göre, zam teklifi AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Peki bu karar, günlük hayatımıza, cebimize nasıl yansıyacak?