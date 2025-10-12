  1. Ekonomim
  4. İstanbul'da yağışlar ne kadar daha sürecek? AKOM tarih verdi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için 1 haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Peki İstanbul'da yağışlar ne kadar daha sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, beklenen sağanak yağış birkaç gündür etkili oluyor.

AKOM'un yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporuna göre; haftanın ilk 3 günü hava parçalı bulutlu ve yağmursuz geçecek.

AKOM TARİH VERDİ

16 Ekim Perşembe günü itibarıyla yağmur bulutları yeniden İstanbul'a gelecek. 

 18 Ekim Cumartesi gününe kadar İstanbul'da yağmur aralıklı olarak etkisini gösterecek.

