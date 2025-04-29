İstanbul'da yeni deprem riski var mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan net yanıt! İki bölgeyi uyardı
23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi, 'beklenen büyük İstanbul depremi' tartışmaları alevlendi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu, büyük anlamda son depremdi" dedi. Üşümezsoy, iki bölgeyi de uyardı.
23 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da büyük paniğe neden oldu. Milyonlarca vatandaş sokağa döküldü, sarsıntı Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi.
Depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi, 'büyük İstanbul depremi yolda mı?' paniği başladı. Deprem uzmanlarının birbirinden farklı açıklamaları kafaları karıştırırken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı.
Prof. Dr. Üşümezsoy, A Haber'de ekranlara gelen programda hem yaşanan depremin detaylarını anlattı, hem de Marmara fay hattındaki son durumu değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.