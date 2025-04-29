İstanbul'da yeni deprem riski var mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan net yanıt! İki bölgeyi uyardı

23 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da büyük paniğe neden oldu. Milyonlarca vatandaş sokağa döküldü, sarsıntı Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi.