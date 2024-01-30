İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum: Bir yıllık değişim görüntülendi
Son 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ocak ayında yüzde 30’un altına kadar düşmüştü. 2024 ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 67'nin üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Barajların doluluk oranındaki 1 yıllık değişimi görüntülere de yansıdı.
Son 10 yılın en kurak ve yağışsız dönemini geçiren İstanbul'da 2023 yılının Ocak ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30’un altına kadar gerilemişti.
1 yıl sonra 2024 yılı Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürerek yüzde 67.38'e çıktı.
Alibey Barajı’nda geçen yıl Ocak ayında su seviyesi yüzde 21.73'ken, 2024 yılı Ocak ayında ise su seviyesi 71.15 oranına kadar yükseldi. Alibey Barajı'nda geçen dönem kuraklık nedeniyle tamamen gün yüzüne çıkan Mağlova ve Güzelce su kemerlerinin bir kısmı doluluğun artmasıyla su altında kaldı.
1 yıl içerisindeki değişim havadan aynı açıyla çekilen görüntülerle net bir şekilde ortaya çıktı. Alibey Barajı'na açılan balıkçının ağ attığı anlar ise görüntülere yansıdı.