İstanbullular bu tarihe dikkat! 22 ilçe için uyarı yapıldı: Saatlerce sürecek hemen kontrol edin
16 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleri BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu. Saatlerce sürecek elektrik kesintileri 22 ilçede yaşanacak. "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 16 Aralık günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.
İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar...
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