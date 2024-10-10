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  4. İstanbullular dikkat: 30 ilçede elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ, AYEDAŞ duyurdu hemen kontrol edin!

İstanbullular dikkat: 30 ilçede elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ, AYEDAŞ duyurdu hemen kontrol edin!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'da 11 Ekim cuma günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri ve mahalleri duyurdu. 30 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar belli oldu. Vatandaşlar "BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...

İstanbullular dikkat: 30 ilçede elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ, AYEDAŞ duyurdu hemen kontrol edin! - Sayfa 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, 11 Ekim cuma günü Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Şişli ilçelerinde planlı kesintisi yapılacağını duyurdu.

İşte 11 Ekim elektrik kesintileri...

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İstanbullular dikkat: 30 ilçede elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ, AYEDAŞ duyurdu hemen kontrol edin! - Sayfa 2

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

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İstanbullular dikkat: 30 ilçede elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ, AYEDAŞ duyurdu hemen kontrol edin! - Sayfa 3

AVCILAR  ELEKTRİK KESİNTİSİ

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İstanbullular dikkat: 30 ilçede elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ, AYEDAŞ duyurdu hemen kontrol edin! - Sayfa 4

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

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