İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, kar geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek
İstanbul, önümüzdeki hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Ülke genelini etkileyecek bu soğuk hava, hafta boyunca devam edecek ve sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. AKOM'un son açıklamasına göre, İstanbul’da yoğun kar yağışı geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımlayarak, kar yağışına hasret kalan İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Yeni hafta ile birlikte İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Salı günü etkisi artacak olan dondurucu soğuklar, hava sıcaklıklarını 10 derece birden düşürecek.
Bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte çarşamba ve perşembe günleri kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.