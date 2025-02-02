İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, kar geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

AKOM'UN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"Pazartesi itibarıyla istanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gününden itibaren sıcaklıkların 5-10 °C birden düşeceği öngörülmektedir."