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  4. İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, kar geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, kar geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

İstanbul, önümüzdeki hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Ülke genelini etkileyecek bu soğuk hava, hafta boyunca devam edecek ve sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. AKOM'un son açıklamasına göre, İstanbul’da yoğun kar yağışı geliyor

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, kar geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımlayarak, kar yağışına hasret kalan İstanbullulara müjdeli haberi verdi.

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İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, kar geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek - Sayfa 2

Yeni hafta ile birlikte İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Salı günü etkisi artacak olan dondurucu soğuklar, hava sıcaklıklarını 10 derece birden düşürecek.

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İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, kar geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek - Sayfa 3

Bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte çarşamba ve perşembe günleri kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi, kar geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek - Sayfa 4

AKOM'UN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"Pazartesi itibarıyla istanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gününden itibaren sıcaklıkların 5-10 °C birden düşeceği öngörülmektedir."

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