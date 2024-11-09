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İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı (9 Kasım 2024 hava durumu)

Meteoroloji, 9 Kasım Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı (9 Kasım 2024 hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı (9 Kasım 2024 hava durumu) - Sayfa 2

Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı (9 Kasım 2024 hava durumu) - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı (9 Kasım 2024 hava durumu) - Sayfa 4

RÜZGAR MARMARA'DA KUVVETLİ ESECEK

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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