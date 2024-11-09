İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı (9 Kasım 2024 hava durumu)
Meteoroloji, 9 Kasım Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.