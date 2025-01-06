İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek tarih verdi: O tarihte kar geliyor
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için tarih verdi.
İstanbullular, kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte sezonun ilk kar yağışını bekliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada kar yağışının biraz geciktiğini, ancak kesinlikle geleceğini ifade etti.
Şen, “Kar İstanbul’a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu. Daha önce yılbaşında gelmeyeceğini söylemiştik ve gelmedi.