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  4. İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek tarih verdi: O tarihte kar geliyor

İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek tarih verdi: O tarihte kar geliyor

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için tarih verdi.

İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek tarih verdi: O tarihte kar geliyor - Sayfa 1

İstanbullular, kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte sezonun ilk kar yağışını bekliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek tarih verdi: O tarihte kar geliyor - Sayfa 2

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada kar yağışının biraz geciktiğini, ancak kesinlikle geleceğini ifade etti.

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İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek tarih verdi: O tarihte kar geliyor - Sayfa 3

 Şen, “Kar İstanbul’a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu. Daha önce yılbaşında gelmeyeceğini söylemiştik ve gelmedi.

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İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek tarih verdi: O tarihte kar geliyor - Sayfa 4

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Ayın 10’u ve 11’i gibi geleceğini öngörüyorduk, ancak sistem gecikiyor. Balkanlar’da kalacak gibi duruyor. Ancak Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar muhakkak gelecek. Zaten İstanbul’un kışı Ocak ve Şubat ayıdır, Aralık ayında kar yağışı nadir görülür” dedi.

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