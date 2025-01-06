İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek tarih verdi: O tarihte kar geliyor

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Ayın 10’u ve 11’i gibi geleceğini öngörüyorduk, ancak sistem gecikiyor. Balkanlar’da kalacak gibi duruyor. Ancak Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar muhakkak gelecek. Zaten İstanbul’un kışı Ocak ve Şubat ayıdır, Aralık ayında kar yağışı nadir görülür” dedi.