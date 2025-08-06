AKOM’dan İstanbul’a çifte uyarı! Saat verildi: Fırtına ve sağanak fena vuracak
AKOM, İstanbul için önemli bir uyarı yayımladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli poyraz fırtınası ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi. Fırtınanın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, ani sel riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak İstanbulluları uyardı.
Raporda, kent genelinde kuvvetli poyraz fırtınası ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 25°C civarında olacağı, öğle saatlerinde ise 31°C’ye kadar yükseleceği ifade edildi.
Ancak öğleden sonra kuzeyli (poyraz) yönlü rüzgârların fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saat 18:00’den itibaren saatte 75 km hıza ulaşabileceği belirtildi. Fırtınayla birlikte akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.