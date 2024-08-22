İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış geliyor! Peş peşe uyarı geldi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yarından itibaren Trakya hariç sıcaklıkların normal seyrine ineceğini belirtirken, "Pazartesi günü Türkiye’nin çoğu yerinde yağış olacak. Pazartesi günü İstanbul’a gelecek soğuk hava var bu hava deniz üzerindeki sıcaktan geçecek ve buharlaşma artacak ve İstanbul’da şiddetli yağış olabilir" dedi.