İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış geliyor! Peş peşe uyarı geldi
Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.Pazartesi günü İstanbul için şiddetli yağış uyarısında bulunan Şen, deniz suyu sıcaklıklarındaki yüksekliğin anormal seviyede olduğuna dikkat çekip uyardı: "Yüksek olması beni endişelendiriyor."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunda şiddetli yağış uyarısında bulundu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yarından itibaren Trakya hariç sıcaklıkların normal seyrine ineceğini belirtirken, "Pazartesi günü Türkiye’nin çoğu yerinde yağış olacak. Pazartesi günü İstanbul’a gelecek soğuk hava var bu hava deniz üzerindeki sıcaktan geçecek ve buharlaşma artacak ve İstanbul’da şiddetli yağış olabilir" dedi.
Şen, ayrıca deniz suyu sıcaklıklarındaki yüksekliğin anormal seviyede olduğuna dikkat çekip "Atmosferdeki hava olaylarının bir kısmı bu deniz yüzey sıcaklığından kaynaklanır. Yüksek olması beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.
HAFTA SONUNA DİKKAT
Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günlerde etkili olacak hava durumuyla ilgili şunları söyledi: