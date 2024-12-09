İstanbullular, dikkat! Valilik 'tedbirli olunmalı' diyerek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgeyle ilgili uyarısında ise şu bilgiler yer aldı:

"Marmara bölgesi genelinde devam eden sağanak yağışların; Salı günü (10.12.2024) sabah saatlerinden itibaren Çarşamba günü(11.12.20024) sabah saatlerine kadar Bilecik dışında yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."