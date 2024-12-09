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İstanbullular, dikkat! Valilik 'tedbirli olunmalı' diyerek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış için vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbullular, dikkat! Valilik 'tedbirli olunmalı' diyerek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! - Sayfa 1

İstanbul Valiliği, sabah başlayıp Çarşamba sabahına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışla ilgili uyarı yayınladı. Uyarıda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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İstanbullular, dikkat! Valilik 'tedbirli olunmalı' diyerek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! - Sayfa 2

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıya göre, İstanbul'da devam eden sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

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İstanbullular, dikkat! Valilik 'tedbirli olunmalı' diyerek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! - Sayfa 3

Bu nedenle, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İstanbullular, dikkat! Valilik 'tedbirli olunmalı' diyerek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! - Sayfa 4

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgeyle ilgili uyarısında ise şu bilgiler yer aldı:

"Marmara bölgesi genelinde devam eden sağanak yağışların; Salı günü (10.12.2024) sabah saatlerinden itibaren Çarşamba günü(11.12.20024) sabah saatlerine kadar Bilecik dışında yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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