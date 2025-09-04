İstanbullular işinizi bu saatlere bırakmayın! 29 ilçede elektrikler uzun süre kesilecek

Kesintiler 29 ilçeyi kapsıyor

Yapılan açıklamalara göre, kesintiler kentin Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 29 ilçeyi kapsayacak. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda, vatandaşların kesintilerden etkilenmemesi için önlemler alınması istendi. İlçe ilçe duyurulan kesinti bilgilerine şirketlerin resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.