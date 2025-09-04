İstanbullular işinizi bu saatlere bırakmayın! 29 ilçede elektrikler uzun süre kesilecek
İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), kesintilerin uygulanacağı ilçeleri ve kesinti saatlerini kamuoyuna duyurdu.
Kesintiler 29 ilçeyi kapsıyor
Yapılan açıklamalara göre, kesintiler kentin Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 29 ilçeyi kapsayacak. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda, vatandaşların kesintilerden etkilenmemesi için önlemler alınması istendi. İlçe ilçe duyurulan kesinti bilgilerine şirketlerin resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.
5 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.
Kesintiler, genellikle gece saatlerinden akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.