  4. İstanbul'u sallayan depremin ardından Prof. Dr. Üşümezsoy asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı

Karadeniz'de dün akşam saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.7'lik depremin korkulacak bir durum oluşturmadığını söyledi. Karadeniz'in deprem açısından "rahat" bir bölge olduğunu belirten Üşümezsoy, asıl tehlikeli bölgeyi açıklayarak kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Karadeniz’de meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının niteliğine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

500 METRE ÇAPINDA BİR ALAN YIRTILDI

CNN Türk’e konuşan Üşümezsoy, söz konusu depremin özelliklerine değinerek, “Bu olay belki de bir sismik yansıma olabilir. Yaklaşık 3.7 büyüklüğünde ve 500 metre çapında bir alanın yırtılmasıyla oluşmuş bir hareketten söz ediyoruz” dedi. Uzman, depremin küçük ölçekte bir kırılma sonucu meydana geldiğini vurgulayarak, bölgede büyük bir fay hareketi beklenmediğini de belirtti.

Depremin, Istranca Dağları'nın kuzeyindeki Sredna Gora çukur bölgesinin Karadeniz'e ulaştığı kesimde meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, "Bölge tektonik olarak çok aktif olan bir bölge değil. O yüzden burada korktuğumuz büyük deprem oluşturmaz" şeklinde konuştu. 

Üşümezsoy, bu sarsıntının Silivri açıklarında yaşanan 5.3'lük depremden çok farklı bir hatta olduğunu da sözlerine ekledi.

