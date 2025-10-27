İstanbul'u sallayan depremin ardından Prof. Dr. Üşümezsoy asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı

500 METRE ÇAPINDA BİR ALAN YIRTILDI

CNN Türk’e konuşan Üşümezsoy, söz konusu depremin özelliklerine değinerek, “Bu olay belki de bir sismik yansıma olabilir. Yaklaşık 3.7 büyüklüğünde ve 500 metre çapında bir alanın yırtılmasıyla oluşmuş bir hareketten söz ediyoruz” dedi. Uzman, depremin küçük ölçekte bir kırılma sonucu meydana geldiğini vurgulayarak, bölgede büyük bir fay hareketi beklenmediğini de belirtti.