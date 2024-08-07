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  4. İstanbul'un 2 ilçesinde 'beyaz yol' çalışması

İstanbul'un 2 ilçesinde 'beyaz yol' çalışması

İstanbul'un Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'un 2 ilçesinde 'beyaz yol' çalışması - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs hattında başlatılan "beyaz yol" çalışması kapsamında, Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırılırken, yola dubalar yerleştirildi.

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İstanbul'un 2 ilçesinde 'beyaz yol' çalışması - Sayfa 2

Buradaki yolun daralması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

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İstanbul'un 2 ilçesinde 'beyaz yol' çalışması - Sayfa 3

Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan ve yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

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İstanbul'un 2 ilçesinde 'beyaz yol' çalışması - Sayfa 4

Avcılar-Küçükçekmece hattında yan yolda kontrollü şekilde ilerlemeye çalışan sürücüler, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede iki farklı çalışmanın eş zamanlı yapılmasına tepki gösterdi.

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