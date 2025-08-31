İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek: Beyoğlu, Esenler, Güngören, Sarıyer
İstanbul’da yaşayan milyonlar "1 Eylül günü yapılacak elektrik kesintisi” haberiyle alarma geçti! BEDAŞ’tan gelen uyarılara göre tam 25 ilçeyi etkileyecek kesintinin tüm detayları paylaşıldı.
İstanbul’da 1 Eylül Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası’nda 25 ilçede elektrik kesintisi uygulayacak.
Altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesintiler uzun sürebilecek; yetkililer vatandaşları olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 1 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı...