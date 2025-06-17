İstanbul'un 30 ilçesinde elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! Esenyurt, Kadıköy, Şişli, Beykoz, Şile
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada çarşamba günü İstanbul'un 30 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintilerinin hangi mahalleleri ve sokakları etkileyeceği açıklandı.
18 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da planlı elektrik kesintileri Avrupa yakasında 21, Anadolu yakasında ise 9 ilçede uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), bakım, yatırım ve altyapı çalışmaları kapsamında kesintilerin saatlerini ve etkilenecek mahalleleri detaylı şekilde duyurdu.
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 18 Haziran tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı…