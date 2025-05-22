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  4. İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ın bazı mahalleleri ile Zeytinburnu'nun tamamına saat 20.00'ye kadar su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde sular kesilecek? - Sayfa 1

İSKİ'nin açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacak.

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İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde sular kesilecek? - Sayfa 2

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 20.00'ye kadar süreceği ilçeler ve mahalleler şöyle:

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İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde sular kesilecek? - Sayfa 3

KADIKÖY

"Kadıköy ilçesinde Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa Mahalleleri.

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İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde sular kesilecek? - Sayfa 4

ÜSKÜDAR

Üsküdar ilçesinde Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.

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