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  4. İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri listesi değişti ; Listede adını gören taşınma hesabı yapıyor

İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri listesi değişti ; Listede adını gören taşınma hesabı yapıyor

Son olarak 21 Aralık gecesi İstanbul Avcılar’da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar yine tedirgin oldu. Ayrıca depreme karşı dayanıksız olan İstanbul ilçeleri listesi de güncellendi.

İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri listesi değişti ; Listede adını gören taşınma hesabı yapıyor - Sayfa 1

İstanbul’u yerle bir etmesi beklenen korkutucu depreme karşı vatandaşların hassasiyeti devam ediyor. 

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İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri listesi değişti ; Listede adını gören taşınma hesabı yapıyor - Sayfa 2

Bu nedenle 21 Aralık Cumartesi gecesi Avcılar’da meydana gelen ufak çaplı deprem bile vatandaşları korkutmaya yetti.

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İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri listesi değişti ; Listede adını gören taşınma hesabı yapıyor - Sayfa 3


Böylece imkanı olanlar hemen taşınma planları yapmaya başladı. Fakat İstanbul’da depreme karşı zemini dayanıksız olan ve dayanıklı olan ilçeler yine gündeme geldi.

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İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri listesi değişti ; Listede adını gören taşınma hesabı yapıyor - Sayfa 4

İSTANBUL’UN DEPREM RİSKİ OLAN İLÇE VE SEMTLERİ

yenisafak.com’daki bilgiye göre deprem riski taşıyan ilçe ve semtlerin listesi şöyle:

BEŞİKTAŞ,

ORTAKÖY DEREBOYU,

İSTİNYE ÇUKURU,

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