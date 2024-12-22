İstanbul’un depreme dayanıksız ilçeleri listesi değişti ; Listede adını gören taşınma hesabı yapıyor
Son olarak 21 Aralık gecesi İstanbul Avcılar’da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar yine tedirgin oldu. Ayrıca depreme karşı dayanıksız olan İstanbul ilçeleri listesi de güncellendi.
İstanbul’u yerle bir etmesi beklenen korkutucu depreme karşı vatandaşların hassasiyeti devam ediyor.
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Bu nedenle 21 Aralık Cumartesi gecesi Avcılar’da meydana gelen ufak çaplı deprem bile vatandaşları korkutmaya yetti.
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Böylece imkanı olanlar hemen taşınma planları yapmaya başladı. Fakat İstanbul’da depreme karşı zemini dayanıksız olan ve dayanıklı olan ilçeler yine gündeme geldi.
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