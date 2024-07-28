İstanbul'un ne kadar suyu var? Barajların doluluk oranları belli oldu

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 319,97 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 654 milyon 82 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 359,68 kilogram oldu.