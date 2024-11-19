İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı