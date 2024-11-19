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  4. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacak

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 19 Kasım 2024 hava durumu tahminleri...

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu

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İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

2 | 8
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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