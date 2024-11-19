İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 19 Kasım 2024 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı