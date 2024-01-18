İşte il il AK Parti'li belediye başkan adayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48 kentte belirlenen AK Parti belediye başkan adaylarını Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 17'si büyükşehir olmak üzere 48 kentte belirlenen adaylarını Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.
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İşte il il açıklanan büyükşehir belediyesi ve belediye başkan adayları...
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ANKARA
Turgut Altınok
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İZMİR
Hamza Dağ
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