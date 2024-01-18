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  4. İşte il il AK Parti'li belediye başkan adayları

İşte il il AK Parti'li belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48 kentte belirlenen AK Parti belediye başkan adaylarını Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.

İşte il il AK Parti'li belediye başkan adayları - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 17'si büyükşehir olmak üzere 48 kentte belirlenen adaylarını Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı.

1 | 50
İşte il il AK Parti'li belediye başkan adayları - Sayfa 2

İşte il il açıklanan büyükşehir belediyesi ve belediye başkan adayları...

2 | 50
İşte il il AK Parti'li belediye başkan adayları - Sayfa 3

ANKARA

Turgut Altınok

3 | 50
İşte il il AK Parti'li belediye başkan adayları - Sayfa 4

İZMİR

Hamza Dağ

4 | 50