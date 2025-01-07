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  4. İşte il il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden yurt geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı

İşte il il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden yurt geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 7 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

İşte il il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden yurt geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinin ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
İşte il il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden yurt geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

2 | 8
İşte il il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden yurt geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
İşte il il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden yurt geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8