İşte il il hava durumu tahminleri: Meteorolojiden yurt geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinin ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu