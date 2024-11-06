İşte Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu şehir! Japon deprem uzmanı açıkladı
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki deprem riski en düşük olan ili duyurdu.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli’nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferansına katıldı.
Moriwaki, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu ifade ederek Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kentin Kırklareli olduğunu dile getirdi.
Marmara Bölgesi'nin kırmızı olduğunu aktaran Moriwaki, Kırklareli’nin 4. tehlikeli bölgede bulunduğunu, İstanbul’un ise 1. tehlikeli bölge olduğunu ifade etti.