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  4. İşte Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu şehir! Japon deprem uzmanı açıkladı

İşte Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu şehir! Japon deprem uzmanı açıkladı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki deprem riski en düşük olan ili duyurdu.

İşte Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu şehir! Japon deprem uzmanı açıkladı - Sayfa 1

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli’nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferansına katıldı.

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İşte Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu şehir! Japon deprem uzmanı açıkladı - Sayfa 2

Moriwaki, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu ifade ederek Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kentin Kırklareli olduğunu dile getirdi.

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İşte Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu şehir! Japon deprem uzmanı açıkladı - Sayfa 3

Marmara Bölgesi'nin kırmızı olduğunu aktaran Moriwaki, Kırklareli’nin 4. tehlikeli bölgede bulunduğunu, İstanbul’un ise 1. tehlikeli bölge olduğunu ifade etti.

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İşte Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu şehir! Japon deprem uzmanı açıkladı - Sayfa 4

Kırklareli bölgesinde sadece küçük bir alanda 3. tehlikeli bölge olduğunu söyleyen Moriwaki, deprem riskinin yok denecek kadar az olduğunu anlattı.

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