İşte Türkiye'nin en zengin 10 şehri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalarda bulunan mevduatlara ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre parasını bankalara en çok yatıran 10 il de belli oldu. Peki hangi il mevduatta birinci?
Türkiye'de parasını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyenler öncelik olarak vadeli hesapları tercih ediyor. BDDK en çok mevduatı olan 10 ili duyurdu.
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En yüksek mevduat hesabı olan iki il şaşırtmadı
Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan illerin başında İstanbul ve Ankara geldi.
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BDDK verilerine 10 ilin sıralaması belli oldu;
1 - İstanbul
6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira
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2 - Ankara
2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira
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