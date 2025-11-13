  1. Ekonomim
  4. İşte yeni ifşa listesi: Çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan peynir, bal, çay ve pekmez markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi ve krem peynirde bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

