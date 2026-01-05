İtalya’dan korkutan tsunami uyarısı: 30 kilometrelik dalga Türkiye Kıyılarına gelebilir

İtalya’da Napoli kenti yakınlarında yer alan Campi Flegrei volkanik kalderasında son aylarda artan sismik hareketlilik, endişeleri daha da artırdı. Bilim insanları, Avrupa’nın en tehlikeli süper volkanlarından biri olarak gösterilen Campi Flegrei’deki bu hareketliliğin yeni ve kritik bir sürece işaret ettiğini belirtiyor.