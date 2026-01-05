İtalya’dan korkutan tsunami uyarısı: 30 kilometrelik dalga Türkiye Kıyılarına gelebilir
İtalya’daki Campi Flegrei volkanik kalderasında son aylarda artan sismik hareketlilik, bölgeye yönelik kaygıları artırdı. Uzmanlar, yaşanan sarsıntıların yalnızca İtalya ile sınırlı bir risk oluşturmadığını, Akdeniz havzasının tamamını yakından ilgilendirdiğini vurguluyor.
İtalya’da Napoli kenti yakınlarında yer alan Campi Flegrei volkanik kalderasında son aylarda artan sismik hareketlilik, endişeleri daha da artırdı. Bilim insanları, Avrupa’nın en tehlikeli süper volkanlarından biri olarak gösterilen Campi Flegrei’deki bu hareketliliğin yeni ve kritik bir sürece işaret ettiğini belirtiyor.
Söz konusu volkanik faaliyetlerin yalnızca bölgeyle sınırlı bir risk oluşturmadığına dikkat çekilirken, Akdeniz havzasının tamamının bu gelişmelerden etkilenebileceği ifade ediliyor.
Uzman değerlendirmelerine göre, olası büyük çaplı bir patlama durumunda ortaya çıkabilecek deprem dalgaları ve tsunami etkisi, Türkiye’nin güney ve batı kıyılarına kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabilir.