İTÜ’den 6.2'lik depreme ilişkin ön rapor: Marmara'da biriken enerjinin sadece yüzde 12’si boşaldı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırladıkları ön raporda, bölgede biriken sismik gerilimin sadece yüzde 12’sinin boşaldığını belirtti.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan ön rapora göre, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ve sonrasındaki artçıların, bölgede biriken sismik enerjinin yalnızca yüzde 12’sini boşalttığı tespit edildi.
İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Doç. Dr. Tuna Eken, Prof. Dr. Hülya Kurt, Doç. Dr. Beyza Taşkın ve Dr. Murat Şahin’in yer aldığı Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu, "23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6,2: 12.49 - 26 km Silivri Güneyi)" başlıklı detaylı bir ön rapor yayımladı.
23 NİSAN DEPREMİ 13 SANİYE SÜRDÜ
Rapora göre, 23 Nisan 2025'te saat 12.49'da Marmara Denizi'nin orta kesiminde yer alan Orta Marmara Sırtı'nda yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürdü.