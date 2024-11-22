İzlanda'da yanardağ yeniden faaliyete geçti! Yerleşim yerlerinde alarm verildi
İzlanda’da geçen yıl aralıktan bu yana 7. kez patlayan yanardağ lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Uzun süredir faaliyette olmayan yanardağ geçen yıl aralık ayında yeniden faaliyete geçti. Lav püskürten yanardağ yakınlardaki yerleşim bölgesindeki faaliyetleri olumsuz etkiledi. Lavlar yollara kadar ulaştı.
Güneybatı İzlanda'daki Reykjanes yarımadasındaki yanardağ, Çarşamba gecesi Sundhnukar'da patladı. Lav akışı yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Ünlü Mavi Lagün’de kasabalar boşaltıldı
Simgesel bir turizm merkezi olan Mavi Lagün'de ve yakınlardaki Grindavik kasabasında tahliyelere yol açtı.
Batı İzlanda'daki yanardağ, Cincinnati Üniversitesi'nde yer bilimleri profesörü olan Thomas Algeo'nun ABC News'e verdiği demeçte, merkezi bir borudan magma püsküren bir koni yerine, Orta Atlantik Sırtı boyunca dünyanın iki farklı yöne çekilmesini içeren bir rift aktivitesi yanardağıdır. Patlama tarzı "çok daha az tehlikelidir, çünkü aktivitenin çoğu yavaş hareket eden bazaltik lav akışlarını içerir" diye ekledi.