İzlanda'da yanardağ yeniden faaliyete geçti! Yerleşim yerlerinde alarm verildi

Batı İzlanda'daki yanardağ, Cincinnati Üniversitesi'nde yer bilimleri profesörü olan Thomas Algeo'nun ABC News'e verdiği demeçte, merkezi bir borudan magma püsküren bir koni yerine, Orta Atlantik Sırtı boyunca dünyanın iki farklı yöne çekilmesini içeren bir rift aktivitesi yanardağıdır. Patlama tarzı "çok daha az tehlikelidir, çünkü aktivitenin çoğu yavaş hareket eden bazaltik lav akışlarını içerir" diye ekledi.