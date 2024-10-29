İzmir için kritik diri fay uyarısı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilirler, binlerce bina riskli

Geçen 4 yıllık sürede her ne kadar çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da uygulamaya geçirilemediğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Tüzün, “İzmir ili sınırları içinde deprem riski düşük olarak adlandırılacak bölge yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yerel yönetimler merkezi hükümet ile iletişim içinde olup iş birliği yapmalıdır. Bu konuda gerek ülkemizde gerekse deprem riskinin yüksek olduğu ülkelerde gerçekleştirilen projeler örnek alınarak İzmir’e uyarlanabilir. Bu çalışmalar için de gerek yerel gerekse uluslararası kurumlardan uygun fon destekleri bulunabilir” diye konuştu.