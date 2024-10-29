İzmir için kritik diri fay uyarısı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilirler, binlerce bina riskli
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Tüzün, 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve İzmir’de büyük yıkıma neden olan depremin Yunan adası Samos’ta meydana geldiğine dikkat çekerek, “Depremin merkez üssü 80 km uzaklıktaydı. İzmir içinde 6.0 - 7.0 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip 21 fayın yanında, ili batıdan sınırlayan Ege Denizi altında da çok sayıda diri fay bulunmaktadır” uyarısı yaptı.
30 Ekim 2020 tarihinde Samos açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 4 yıl geçti.
İZMİR'DE YİNE BÜYÜK DEPREM OLUR MU?
Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre İzmir’in çevresindeki 80 kilometre çapı içine alan bölgede böyle bir depremin tekrar meydana gelmesinin oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Tüzün, “Söz konusu bölgedeki geçmiş depremler incelendiğinde tekrar böyle bir deprem olası” dedi.
Geçen 4 yıllık sürede her ne kadar çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da uygulamaya geçirilemediğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Tüzün, “İzmir ili sınırları içinde deprem riski düşük olarak adlandırılacak bölge yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yerel yönetimler merkezi hükümet ile iletişim içinde olup iş birliği yapmalıdır. Bu konuda gerek ülkemizde gerekse deprem riskinin yüksek olduğu ülkelerde gerçekleştirilen projeler örnek alınarak İzmir’e uyarlanabilir. Bu çalışmalar için de gerek yerel gerekse uluslararası kurumlardan uygun fon destekleri bulunabilir” diye konuştu.