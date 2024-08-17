İZMİR YANGIN CANLI YAYIN (17 AĞUSTOS 2024): İzmir yangını anlık (son gelişme)

İzmir yangın canlı yayın (17 Ağustos 2024): İzmir yangını anlık (son gelişme) konusunun detayları araştırıyor. Çanakkale’den sonra İzmir’de de başlayan orman yangınları Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde etkili oldu. Yangınlar nedeniyle 900 kişi tahliye edilirken çok sayıda ev de yangınlarda küle döndü. Aynı anda İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa’da çıkan yangınlar nedeniyle 3 binden fazla vatandaşımız tahliye edildi. İzmir’deki yangın ise ciddi tehdit boyutuna ulaştı.