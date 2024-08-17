İZMİR YANGIN CANLI YAYIN (17 AĞUSTOS 2024): İzmir yangını anlık (son gelişme)
İzmir yangın canlı yayın (17 Ağustos 2024): Kurtuluş savaşının gerçekleştiği Çanakkale’de bir mezarın da alevlere teslim olduğu korkunç yangının ardından İzmir’de de yangın çıktı. Bir hafta içerisinde Çanakkale, Aydın ve İzmir’de çıkan yangınlar adeta ciğerlerimizi kül etti. Yaşanan elim olaylar tedirginliğe ve üzüntüye yol açarken vatandaşlar da son gelişmeleri öğrenmek için detayları araştırıyor. İzmir yangını anlık (son gelişme)
İzmir yangın canlı yayın (17 Ağustos 2024): İzmir yangını anlık (son gelişme) konusunun detayları araştırıyor. Çanakkale’den sonra İzmir’de de başlayan orman yangınları Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde etkili oldu. Yangınlar nedeniyle 900 kişi tahliye edilirken çok sayıda ev de yangınlarda küle döndü. Aynı anda İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa’da çıkan yangınlar nedeniyle 3 binden fazla vatandaşımız tahliye edildi. İzmir’deki yangın ise ciddi tehdit boyutuna ulaştı.
İZMİR YANGIN CANLI YAYIN (17 AĞUSTOS 2024)
İzmir’de gece saatlerinde de devam eden orman yangınlarına müdahale için Adalet Bakanlığı da devreye girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların ilk andan itibaren titizlikle başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara müdahale etmek için 100 kişilik Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibin (CEKUT) ekibinin araç ve ekipmanlarıyla birlikte görevlendirildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ülke genelinde yangın felaketiyle boğuşan illerdeki güncel gelişmelerle ilgili paylaşımda bulundu.