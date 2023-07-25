İzmir'de merak uyandıran deprem hendeği
İzmir'de bilim insanları, Kemalpaşa ilçesinden geçen fayın durumunu tespit etmek için bir hendek kazdı.
Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi, AFAD, Çukurova Üniversitesi'nden katılan akademisyenler katılıyor.
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Çalışmanın yapıldığı bölgenin fotoğrafları yayınlandı. Araştırmanın sonucu daha sonra açıklanacak.
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