İzmir'de sahili sardı: 'Bütün zamanların en kötü halini yaşıyoruz'

“Arıtma çalıştırıldıktan 1 yıl sonra deniz masmavi olur”

Özellikle 2020'den sonra deniz marullarının artık her an görür olmaya başlandığına dikkat çeken Yaşar, “Önceden yalnızca bahar aylarında görüyorduk ama sonradan yılın 12 ayında, biraz hava sıcaklığı arttığı anda görmeye başladık. Kirlilik için ‘Küresel ısınma' denildi ama hiç ilgisi yok. Isınma bunları tetikler ama eğer ortamda kirlilik yoksa, hiçbir şey olmaz. Deniz masmavi olur. Belediye 20-30 tane çevre mühendisi istihdam edecek. 7/24 bütün fabrikalardan su örneği alacak. Çatışmalar var. Bunlar anlamsız çatışmalar. Yapılacak tek bir konu var. Arıtmalar çalıştırıldıktan 1 yıl sonra deniz masmavi olur. Hiçbir sorunumuz da kalmaz” açıklamalarına yer verdi.