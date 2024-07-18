İzmir’de toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Üçüncü toplantıda kabul edildi

Başkan Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından, 15 Mayıs ve 14 Haziran tarihlerinde düzenlenen UKOME toplantılarında sunulan teklif, merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin olumsuz oylarıyla reddedilmişti. Sisteme ilişkin teklif 10 Temmuz’da düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bir kez daha gündeme geldi. Daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilmesi üzerine Başkan Cemil Tugay’ın, “Vazgeçmek yok. İzmirliler 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz.” diyerek gündemde tuttuğu teklif, üçüncü toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.