  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu: Dalgıç arkeologlar inceleyecek

İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu: Dalgıç arkeologlar inceleyecek

Dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu.

İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu: Dalgıç arkeologlar inceleyecek - Sayfa 1

İznik Gölü'nün içerisinde keşfedilen bazilikanın hemen yanında teknesiyle gezen bir vatandaş gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.

1 | 6
İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu: Dalgıç arkeologlar inceleyecek - Sayfa 2

Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi Hasan Hıştır, şunları söyledi:

2 | 6
İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu: Dalgıç arkeologlar inceleyecek - Sayfa 3

“Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim.

3 | 6
İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu: Dalgıç arkeologlar inceleyecek - Sayfa 4

Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum.”

4 | 6