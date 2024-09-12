Jahrein ne dedi? Baldıza sözleri başını yaktı, gözaltına alındı! Jahrein ne söyledi?

JAHREİN NE DEDİ NE SÖYLEDİ?

İlk önce "Bu kadar ekranlardan uzak olma sebebim... Birincisi, Hanımın kardeşi neyim oluyor lan?" diye sordu ardından utanç dolu o sözleri etti: "Baldız olsa çoktan..." dedi. Bu sözlerine hem diğer twitch yayıncılarından hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.