Jahrein ne dedi? Baldıza sözleri başını yaktı, gözaltına alındı! Jahrein ne söyledi?
Jahrein ne dedi ne söyledi araştırmaları son dakika gelişmesinin ardından gündemdeki yerini koruyor. Jahrein ismiyle bilinen gerçek adı Ahmet Sonuç olan Twitch ve Kick yayıncısına müstechcenlik suçundan işlem yapıldı. Peki Jahrein neden tutuklandı, Jahrein kimdir, baldızı hakkında tam olarak ne söyledi? İşte tüm detaylar.
jahrein ne dedi ne söyledi? Zaman zaman sosyal medya üzerinde farklı konulardaki tartışmalarıyla gündeme gelen Jahrein için son yaptığı yorumların ardından emniyet tarafından müstehcenlik suçundan işlem başlatıldı.
JAHREİN NE DEDİ NE SÖYLEDİ?
İlk önce "Bu kadar ekranlardan uzak olma sebebim... Birincisi, Hanımın kardeşi neyim oluyor lan?" diye sordu ardından utanç dolu o sözleri etti: "Baldız olsa çoktan..." dedi. Bu sözlerine hem diğer twitch yayıncılarından hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.
JAHREİN NEDEN TUTUKLANDI?
Jahrein tutuklanmadı, gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Janhrein'in gözaltına alınmasının sebebinin müstehcenlik suçundan dolayı olduğunu açıkladı. Bir süre önce canlı yayında yaptığı konuşmalarıyla sosyal medyada gündemde kalan Jahrein, baldızı hakkında söyledikleriyle büyük tepki çekmişti. Emniyet Müdürlüğü gözaltı işlemlerinin nedenlerini şu şekilde açıkladı:
“X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden ‘Rockerpuck_Evil’ kullanıcı adlı ve ‘Pungent 666’ rumuzuyla yöneticisi olduğu ‘İncel sohbet odası’ başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.