Japon bilim insanları araştırdı! Yaşlanmaya meydan okuyan protein keşfedildi
Japon bilim insanları, yaşlanma üzerinde etkili olan AP2A1 proteinini keşfetti. Hücrelerin yaşlanma sürecini tersine çevirebileceği düşünülen bu buluş, uzun ömrün ve genç kalmanın kapısını aralayabilir.
İnsanlık, sadece edebiyat ve sinemada değil, bilim dünyasında da ölümsüzlüğün, genç kalmanın ve ömrü uzatmanın yollarını araştırmaya devam ediyor. Modern tıp ve gelişen teknolojiler, yaşam süresinin artmasına önemli katkılar sağlasa da bu konudaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Şimdilerde insan ömrünün uzatılmasını sağlayabilecek keşiflere bir yenisi eklendi. Japon bilim insanları, insan vücudunun yaşlanmasından sorumlu olan bir proteinin varlığını keşfetti. Söz konusu proteinin baskı altına alındığı takdirde, hücrelerin yaşlanma sürecinin yavaşlatılabileceği, hatta sürecin tersine döndürülebileceği düşünülüyor.
DW Türkçe'de yer alan habere göre, söz konusu keşifle, insanların daha uzun yaşamasını sağlamanın yanı sıra tıp alanında daha pratik çözümler de mümkün. Örneğin yaşlılıkla ilgili olan kemik erimesi ve kalp hastalıklarına ek olarak Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların etkisinin azaltılması da mümkün olabilir. Hatta henüz hiçbir semptom ortaya çıkmamışken bazı hastalıkların engellenebilmesi de ihtimaller dahilinde.