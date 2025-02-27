Japon bilim insanları araştırdı! Yaşlanmaya meydan okuyan protein keşfedildi

DW Türkçe'de yer alan habere göre, söz konusu keşifle, insanların daha uzun yaşamasını sağlamanın yanı sıra tıp alanında daha pratik çözümler de mümkün. Örneğin yaşlılıkla ilgili olan kemik erimesi ve kalp hastalıklarına ek olarak Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların etkisinin azaltılması da mümkün olabilir. Hatta henüz hiçbir semptom ortaya çıkmamışken bazı hastalıkların engellenebilmesi de ihtimaller dahilinde.