  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Japon deprem uzmanı Marmara'da o bölgeyi işaret ederek uyardı: 400 yıldır enerji biriktiriyor!

Japon deprem uzmanı Marmara'da o bölgeyi işaret ederek uyardı: 400 yıldır enerji biriktiriyor!

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki fay hatlarına değinen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde muhtemel büyük depremlere karşı uyarıda bulundu.

Japon deprem uzmanı Marmara'da o bölgeyi işaret ederek uyardı: 400 yıldır enerji biriktiriyor! - Sayfa 1

Japonya ile Türkiye'nin sismik açıdan benzer özellikler taşıdığını ifade eden Moriwaki, depreme dayanıklı yapıların gerekliliğine ilişkin teknik bilgiler paylaştı. Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde muhtemel büyük depremlere karşı uyarıda bulundu.

1 | 10
Japon deprem uzmanı Marmara'da o bölgeyi işaret ederek uyardı: 400 yıldır enerji biriktiriyor! - Sayfa 2

"KÜÇÜK DEPREMLER OLABİLİR"

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki fay hatlarına değinen Moriwaki, "2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla, İzmir depremi oldu. İzmir fay hattı daha kırılmadı. O bölgede, ince ve kısa ama çok fay hattı olduğu için sık sık küçük depremler olabilir. Marmara Bölgesi'nde Yalova-Çınarcık 1999, 1912'de Çanakkale-Gelibolu tarafında Tekirdağ'a kadar fay hattı kırıldı. 

2 | 10
Japon deprem uzmanı Marmara'da o bölgeyi işaret ederek uyardı: 400 yıldır enerji biriktiriyor! - Sayfa 3

Tekirdağ'dan Yalova-Çınarcık'a 170 kilometre var. Bu üçe bölünebilir. Ortadaki, 23 Nisan'da 6.1 Silivri'de deprem oldu. Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim. 

3 | 10
Japon deprem uzmanı Marmara'da o bölgeyi işaret ederek uyardı: 400 yıldır enerji biriktiriyor! - Sayfa 4

"BANDIRMA DİKKATLİ OLSUN"

 Küçükçekmece'den Yalova-Çınarcık'a kadar kalan 70 kilometre kaldı. Dolayısıyla bu 70 kilometre büyük deprem üretemiyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma'da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir'de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma'da dikkatli olmak lazım" diye konuştu.

4 | 10