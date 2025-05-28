Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Bursa için korkutan deprem uyarısı: '50 yıl içinde...'
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bursa için korkutan bir uyarıda bulundu ve kentte 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin çok fazla olduğunu söyledi.
Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) InnoCon'25 - Modern Yapı Zirvesi’nin açılışı gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte; deprem, yapı yönetim, malzeme bilimi, geoteknik, ulaşım, su kaynakları, sürüdürülebilir çevre, yapı kent estetiği gibi konular ele alındı.
Programın ilk gününde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Bursa’da 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali fazla" derken
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "İki ülkenin deprem önleme farklılıkları" üzerine sunumunu gerçekleştirdi.