Japon deprem uzmanı o ilçeler risk altında diyerek uyardı: 1 ay kadar maskeyle dolaşabiliriz
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasını değerlendirdi. Yoshinori, olası tsunami ve volkanik patlamaların Türkiye üzerindeki etkilerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda günlük ortalama 100 kez meydana gelen sarsıntılar, ülke genelinde tedirginlik oluşturdu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak 2025'ten bu yana süregelen bu hareketliliği "deprem fırtınası" olarak tanımladı.
Çevre bölgelerden de hissedilen, vatandaşların Ada'dan ayrılmasına neden olan ve hâlâ devam eden sarsıntılar hakkında kamuoyu gözlerini uzmanlara çevirdi.
Japonya Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori’ye merak edilenleri Kırım Haber Ajansına değerlendirdi. 28 Ocak’tan bu yana bölgede büyük küçük olmak üzere toplamda 3 binden fazla deprem olduğunu vurgulayan Yoshinori, sarsıntı şiddetinin artabileceğine işaret etti.
RİSKLİ BÖLGELER
Deprem uzmanı Yoshinori, depremler sonrası olası tsunami ve volkanik patlama riskine dikkat çekerek Datça, Bodrum ve Marmaris’in riskli bölgeler arasında yer aldığını belirtti. Yoshinori, 1 ila 3 metre yüksekliğinde oluşabilecek tsunaminin etkilerinden korunmak için binaların üst katlarına tahliye olunması gerektiğini vurguladı.