Japon deprem uzmanı o ilçeler risk altında diyerek uyardı: 1 ay kadar maskeyle dolaşabiliriz

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda günlük ortalama 100 kez meydana gelen sarsıntılar, ülke genelinde tedirginlik oluşturdu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak 2025'ten bu yana süregelen bu hareketliliği "deprem fırtınası" olarak tanımladı.