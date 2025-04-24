Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den tsunami ve deprem uyarısı: İstanbul'un riskli ilçelerini açıkladı
İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 13 saniye sürdü ve kentte büyük paniğe yol açtı. AFAD, depremin ardından artçı sarsıntıların süreceği uyarısında bulundu. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise bölgedeki deprem riskinin halen devam ettiğini belirtti ve tsunami ve deprem riskine dikkat çekti.
Dün saat 12.49’da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye boyunca etkili olarak Marmara Bölgesi genelinde paniğe neden oldu.
AFAD, depremin ardından bölgede 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini, bunlardan 7’sinin 4 büyüklüğünün üzerinde olduğunu açıkladı. Yetkililer, artçı depremlerin günlerce devam edebileceği uyarısında bulundu.
Depremin merkez üssü Silivri ve çevresinde artçı sarsıntılar gece boyunca endişe yarattı. Özellikle İstanbul’un kıyı ilçelerinde yaşayanlar geceyi parklar ve açık alanlarda geçirdi. Yaşananlar, olası büyük İstanbul depremiyle ilgili kaygıları yeniden gündeme getirdi.