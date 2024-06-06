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  4. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki o bölgeyi uyardı: Tehlikeli! 7 civarında deprem olabilir

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki o bölgeyi uyardı: Tehlikeli! 7 civarında deprem olabilir

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kıbrıs'ın deprem açısından riskli yerlerden olduğuna dikkati çekerek, "Kıbrıs'ta 7 civarında deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden" dedi.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki o bölgeyi uyardı: Tehlikeli! 7 civarında deprem olabilir - Sayfa 1

Siirt'te düzenlenen deprem sempozyumlarına katılan Moriwaki, Türkiye'deki fay hatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki o bölgeyi uyardı: Tehlikeli! 7 civarında deprem olabilir - Sayfa 2

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki, "Kıbrıs'ta 7 civarında (büyüklüğünde) deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki o bölgeyi uyardı: Tehlikeli! 7 civarında deprem olabilir - Sayfa 3

Yoshinori Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'de deprem domino taşı gibi sıra sıra gidiyor. Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis ise ikinci bölge.

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki o bölgeyi uyardı: Tehlikeli! 7 civarında deprem olabilir - Sayfa 4

Üçüncü bölge ise Ege tarafı. Ege tarafında çok ince ve kısa fay hatları var. Onun için fazla büyük depremler olmuyor ama sık sık oluyor.

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