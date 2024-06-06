Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki o bölgeyi uyardı: Tehlikeli! 7 civarında deprem olabilir
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kıbrıs'ın deprem açısından riskli yerlerden olduğuna dikkati çekerek, "Kıbrıs'ta 7 civarında deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden" dedi.
Siirt'te düzenlenen deprem sempozyumlarına katılan Moriwaki, Türkiye'deki fay hatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki, "Kıbrıs'ta 7 civarında (büyüklüğünde) deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Yoshinori Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'de deprem domino taşı gibi sıra sıra gidiyor. Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis ise ikinci bölge.
Üçüncü bölge ise Ege tarafı. Ege tarafında çok ince ve kısa fay hatları var. Onun için fazla büyük depremler olmuyor ama sık sık oluyor.