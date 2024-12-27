Japon deprem uzmanı zemin kötü diyerek 4 fay hattını işaret etti: 6 şiddetinde olsa bile kritik
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu sefer Afyonkarahisar'da önemli uyarılarda bulundu. Japon uzman, şehirdeki alüvyon zemin ve aktif fay hatlarına dikkat çekerek, olası bir depremin büyüklüğünü değerlendirdi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ard arda deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkedeki yoğun aktif fay hatları nedeniyle, deprem uzmanları riskli bölgelerle ilgili uyarılarda bulunuyor.
Yoshinori Moriwaki, Afyonkarahisar'da 2002'deki depremi hatırlatarak, benzer bir olayın yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti ve önlemlerin önemini vurguladı.
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Afyonkarahisar'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklemediklerini, ancak zemin yapısının zayıf olması nedeniyle 6 büyüklüğündeki bir depremin bile büyük hasara yol açabileceğini belirtti. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin açıklamaları şu şekilde: