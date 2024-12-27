Japon deprem uzmanı zemin kötü diyerek 4 fay hattını işaret etti: 6 şiddetinde olsa bile kritik

"4 FAY HATTI VAR"

“Geçen sene 28 Aralık’ta Afyon’a geldik. Ondan sonra maalesef Doğu Anadolu fay hattı kırılma olayı başladı. Tabi ondan sonra Afyon için pek fazla araştırmadım, ama tabi o sene içerisinde de Afyon’da da depremler olabilir.