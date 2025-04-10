Japon deprem uzmanından korkutan 'İstanbul' uyarısı: Yakın zamanda 7.5'lik deprem olabilir
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’a yönelik ciddi deprem uyarısında bulundu. “Japonya'da depremler daha sık meydana geliyor ancak can kaybı Türkiye’de daha fazla” diyen Moriwaki, özellikle İstanbul’un zemin özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
“Türkiye’de Deprem Gerçeği ve Depremden Korunma” başlıklı konferansta konuşan Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki deprem tehlikesine dikkat çekti.
Moriwaki, “Depremle yaşamayı kabullenmekten öte, ona karşı dayanıklı olmayı öğrenmeliyiz” diyerek, aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’nin afetlere karşı hazırlıklarını bir an önce tamamlaması gerektiğini vurguladı.
ZEMİN YAPISI RİSKLİ
Moriwaki, “Japonya’ya göre Türkiye’de daha az deprem yaşanmasına rağmen can kaybı daha fazla. Çünkü yapı kalitesi düşük, denetim eksik” ifadelerini kullandı. “İstanbul’un bazı ilçelerinde zemin yapısı riskli.