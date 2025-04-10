Japon deprem uzmanından korkutan 'İstanbul' uyarısı: Yakın zamanda 7.5'lik deprem olabilir

ZEMİN YAPISI RİSKLİ

Moriwaki, “Japonya’ya göre Türkiye’de daha az deprem yaşanmasına rağmen can kaybı daha fazla. Çünkü yapı kalitesi düşük, denetim eksik” ifadelerini kullandı. “İstanbul’un bazı ilçelerinde zemin yapısı riskli.