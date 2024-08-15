Japon Deprem Uzmanından korkutan uyarı! "O fay yakında kırılabilir"
Esenyurt Belediyesi olması muhtemelen Marmara depremine karşı ilçede alınması gereken önlemleri de kapsayan bir deprem paneli düzenledi. Panelde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki fay hatları ve deprem ile ilgili kritik uyarılarda bulundu.
Deprem konusunda bilinç oluşturmak ve muhtemel bir depremin hasarını en aza indirmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Esenyurt Belediyesi bir Deprem Paneli düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer öncülüğünde düzenlenen panel, Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Yıllardır Türkiye’de çalışmalar gerçekleştiren Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, panelde ülkenin deprem konusunda mevcut durumu ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Gerçekleştirdiği sunumda Türkiye’deki önlemlerin artırılması gerektiğini söyleyen Japon deprem uzmanı, “Türkiye'de, Elazığ'dan sonra Kahramanmaraş ve Hatay'da depremler oldu. Doğu Anadolu Fay Hattı’nın batı kolu olarak Adana'dan Kıbrıs’a doğru giden bir fay hattı var.
"Yakında kırılma ihtimali olduğunu düşünüyorum"
Bu fay hattının yakında kırılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Denizde de bir deprem olma ihtimali var. Türkiye'de tsunami tehlikesi fazla olmasa da denizde deprem olursa tsunami ihtimali ortaya çıkabilir. Japonya'da Pasifik'te tsunamiler oldukça yaygındır. Türkiye'de böyle bir durum yok ancak yine de dikkatli olunmalı” dedi.