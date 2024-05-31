Japon deprem uzmanından yeni uyarılar geldi: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’e dikkat çekti

“IĞDIR'DA DEPREM OLMA OLASILIĞI VAR AMA BÜYÜK DEPREM YOKTUR"

Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’nin 81 ilinin 71 ilini gezdim seminer verdim. Normalde Türkiye’deki iller kıpkırmızı oluyor. Türkiye için öyle bir durum söz konusu değildir. Iğdır 2. tehlikeli bölgededir. Eski tarihlere kadar bakarsak 7’ye kadar büyük deprem yoktur. Fay hattı olduğu için hiç deprem olmaz diye bir şey söyleyemeyiz. Bir İzmir’de yaşayan veya İstanbul’da yaşayana göre o kadar korkmaya gerek yoktur.