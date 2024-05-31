Japon deprem uzmanından yeni uyarılar geldi: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’e dikkat çekti
Iğdır Üniversitesi'nde “Deprem ile Yaşamak” konulu konferansa katılan Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki depremler ile ilgili önemli bilgiler verdi, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'i uyardı.
"DOMİNO TAŞI GİBİ GİDİYOR"
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda konuşan Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki depremlerin birbirini takip ettiğini belirterek; “Türkiye’de deprem nasıl oluyor. 1939’da Erzincan’da deprem oldu ve 1941’de Tokatta deprem oldu. Yani Türkiye’nin depremi doğudan batıya tam domino taşı gibi gidiyor ve 1999 Gölcük depremine kadar geldi” dedi.
Moriwaki, "Bu depreme hepimiz hep birlikte hükümettir, belediyedir, şirkettir ailede depreme hazırlanıyorsak hesap kitap yapabilir bina kaç yıllıktır, onu öğrenebiliriz. Daha sonra ona göre önlem alabiliriz. Eğer dikkat edersek depremde yüzde 70 önlem alabiliriz. Yüzde 70 çok büyük bir rakamdır. O zaman depreme karşı önlem için neden şimdiden başlamıyoruz?" diye sordu.
“IĞDIR'DA DEPREM OLMA OLASILIĞI VAR AMA BÜYÜK DEPREM YOKTUR"
Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye’nin 81 ilinin 71 ilini gezdim seminer verdim. Normalde Türkiye’deki iller kıpkırmızı oluyor. Türkiye için öyle bir durum söz konusu değildir. Iğdır 2. tehlikeli bölgededir. Eski tarihlere kadar bakarsak 7’ye kadar büyük deprem yoktur. Fay hattı olduğu için hiç deprem olmaz diye bir şey söyleyemeyiz. Bir İzmir’de yaşayan veya İstanbul’da yaşayana göre o kadar korkmaya gerek yoktur.
"KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREM HİROŞİMA'DAKİ ATOM BOMBASINDAN 17 KAT DAHA BÜYÜK"
Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem Hiroşima’daki atom bombasından 17 kat daha büyüktür. Bazen depremler büyüklük olarak 1 gözüküyorsa güç olarak 32 kata eşit oluyor.