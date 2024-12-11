Japon uzman "Burası çok önemli" diyerek 4 tehlikeli bölgeyi açıkladı! Domino etkisi yaratabilir
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riskini değerlendirdi. Türkiye'nin 4 kritik bölgesine dikkat çeken Moriwaki, İstanbul için de önemli açıklamalar yaptı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritasını inceleyerek, ülkedeki yüksek deprem riski taşıyan illeri ve daha güvenli olan şehirleri değerlendirdi.
DEPREM RİSKİ TAŞIYAN 4 BÖLGE
Moriwaki, "Bak Burası Çok Önemli" isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin deprem riski taşıyan 4 bölgesine dikkat çekti.
Japon deprem uzmanı özellikle Kahramanmaraş, Elazığ ve Hatay gibi illeri kapsayan Doğu Anadolu fay hattının güneybatı kolunun oldukça aktif olduğunu belirtti.
Bu hattın Adana'dan Kıbrıs'a kadar uzandığını vurguladı. "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" diyen Moriwaki, Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis bölgelerini de riskli alanlar arasında sıraladı. Moriwaki, Ege Bölgesi'nin de hareketli olduğunun altınız çizdi.