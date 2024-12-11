  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Japon uzman "Burası çok önemli" diyerek 4 tehlikeli bölgeyi açıkladı! Domino etkisi yaratabilir

Japon uzman "Burası çok önemli" diyerek 4 tehlikeli bölgeyi açıkladı! Domino etkisi yaratabilir

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riskini değerlendirdi. Türkiye'nin 4 kritik bölgesine dikkat çeken Moriwaki, İstanbul için de önemli açıklamalar yaptı.

Japon uzman "Burası çok önemli" diyerek 4 tehlikeli bölgeyi açıkladı! Domino etkisi yaratabilir - Sayfa 1

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritasını inceleyerek, ülkedeki yüksek deprem riski taşıyan illeri ve daha güvenli olan şehirleri değerlendirdi. 

1 | 12
Japon uzman "Burası çok önemli" diyerek 4 tehlikeli bölgeyi açıkladı! Domino etkisi yaratabilir - Sayfa 2

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN 4 BÖLGE

Moriwaki, "Bak Burası Çok Önemli" isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin deprem riski taşıyan 4 bölgesine dikkat çekti.

2 | 12
Japon uzman "Burası çok önemli" diyerek 4 tehlikeli bölgeyi açıkladı! Domino etkisi yaratabilir - Sayfa 3

Japon deprem uzmanı özellikle Kahramanmaraş, Elazığ ve Hatay gibi illeri kapsayan Doğu Anadolu fay hattının güneybatı kolunun oldukça aktif olduğunu belirtti.

3 | 12
Japon uzman "Burası çok önemli" diyerek 4 tehlikeli bölgeyi açıkladı! Domino etkisi yaratabilir - Sayfa 4

Bu hattın Adana'dan Kıbrıs'a kadar uzandığını vurguladı. "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" diyen Moriwaki, Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis bölgelerini de riskli alanlar arasında sıraladı. Moriwaki, Ege Bölgesi'nin de hareketli olduğunun altınız çizdi.

4 | 12