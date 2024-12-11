Japon uzman "Burası çok önemli" diyerek 4 tehlikeli bölgeyi açıkladı! Domino etkisi yaratabilir

Bu hattın Adana'dan Kıbrıs'a kadar uzandığını vurguladı. "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" diyen Moriwaki, Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis bölgelerini de riskli alanlar arasında sıraladı. Moriwaki, Ege Bölgesi'nin de hareketli olduğunun altınız çizdi.